«Я не со стендапом приехал, а с частным визитом»: Денис Дорохов покинул Россию

Шоумен заявил, что ему задают вопросы в соцсетях поклонники.

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» заявил, что покинул на какое-то время Россию.

«Друзья. Тут пишут, что я в Минске. Меня спрашивают, где будет проходить выступление. Дело в том, что я не со стендапом приехал, а с частным визитом. Так скажем». Денис Дорохов

Как отметил Денис Дорохов, он в скором времени доберется и прокатится с программами по городам Белоруссии. Сделает шоумен это с большим удовольствием.

больше по теме Денис Дорохов показал средний чек в одном из ресторанов казахского Нур-Султана Шоумену пришлось раскошелиться.

Напомним, что за последнее время Россию покинули многие известные личности. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин.

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