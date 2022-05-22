«Я не со стендапом приехал, а с частным визитом»: Денис Дорохов покинул Россию

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» заявил, что покинул на какое-то время Россию.
«Друзья. Тут пишут, что я в Минске. Меня спрашивают, где будет проходить выступление. Дело в том, что я не со стендапом приехал, а с частным визитом. Так скажем».
Как отметил Денис Дорохов, он в скором времени доберется и прокатится с программами по городам Белоруссии. Сделает шоумен это с большим удовольствием.
Напомним, что за последнее время Россию покинули многие известные личности. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин.
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