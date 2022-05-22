«Алла молодеет! А у Макса — бородка-эспаньолка»: как поседевший Галкин и цветущая Пугачева выглядят в Израиле

Ранее Примадонна отреагировала на слухи о возможном разводе с шоуменом. Она дала понять завистникам, что этого они не дождутся.

Алла Пугачева вместе с семьей перебралась в Израиль. Правда, не насовсем, как утверждает Примадонна, а только до осени. Первого сентября двойняшкам Гарри и Лизе нужно идти в школу, пока они учатся онлайн. Детвора успела соскучиться по своей гимназии, преподавателям и одноклассникам. Тем временем, шоумен Максим Галкин не перестает хвастаться проданными билетами на его шоу. Так, юморист уже включил в гастрольный тур по Израилю несколько дополнительных концертов. Все выступления мужа Примадонны обещают пройти при полном аншлаге.

Вот так совсем недавно выглядел шоумен. Однако на отдыхе в Израиле юморист сделал короткую стрижку, избавившись от волнистого чубчика. Так, Максим Галкин отпустил элегантную бородку-эспаньолку. В таком виде мужа Примадонны увидишь нечасто. Оказывается, у шоумена полностью седая борода. Такую растительность на лице Максим не носил, гладко сбривая щетину. А как на такой брутальный облик отреагировала Алла Борисовна, пока не известно.

Кстати, Алла Пугачева на отдыхе в Израиле расцвела и еще больше похорошела. В свои 73 года певица может похвастаться моложавой внешностью, у нее минимум морщин на лице, кожа сияет и светится.

«Алла молодеет, а у Макса — борода-эспаньолка», «Шикарный мужчина», «Седая борода? Таким еще не видели», «В отпуске решил дать слабину, зачем бриться? Если все время сидишь на террасе», «Даже моложе стал!», «Какой красавец! Повезло Аллусе!», «Супер! Похорошел», — пишут фолловеры.

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