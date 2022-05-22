Ну все, хватит! Максим Галкин объявил свой последний концерт в Израиле

Максим Галкин рассказал поклонникам в социальных сетях, что его концерты в России стали отменять, и он, якобы, просто был вынужден уехать в Израиль.

Теперь юморист здесь устраивает свои концерты. В июне он объявил начало своего тура. Вначале планировалось довольно скромное турне, но потом его выступления оказались настолько востребованными, что ему пришлось несколько раз его продлять. Расширяя количество дней и географию.

И вот на своей страничке в соцсетях Максим Галкин вышел с очередным объявлением. Оказалось, что и этих продлений недостаточно. Муж Аллы Пугачевой заявил, что выделил еще один день для тура – 22 июня, как раз в день начала Великой Отечественной войны. Это будет последнее выступление в его турне по Израилю в июне.

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