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Денис Дорохов показал «укромное местечко», где артисты считают свои гонорары за выступления

Популярный актер совершает тур по городам России со своей программой.

Денис Дорохов показал «укромное местечко», где артисты считают свои гонорары за выступления
Денис Дорохов. Фото: соцсети

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» показал «укромное местечко», где можно, как он считает, в спокойной обстановке посчитать свой гонорар за концерты.

Денис Дорохов
Денис Дорохов. Фото: «Телеграм» Дениса Дорохова

На снимке Денис Дорохов «спрятался» за писсуар. Невозможно точно определить, чем он в этот момент занимается.

«Единственное укромное местечко, где можно посчитать гонорар».

Денис Дорохов

Напомним, что Денис Дорохов совершает тур по городам России. Ближайшее его выступление пройдет 16 апреля в Чехове.

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