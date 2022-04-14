Денис Дорохов показал «укромное местечко», где артисты считают свои гонорары за выступления

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» показал «укромное местечко», где можно, как он считает, в спокойной обстановке посчитать свой гонорар за концерты.
На снимке Денис Дорохов «спрятался» за писсуар. Невозможно точно определить, чем он в этот момент занимается.
«Единственное укромное местечко, где можно посчитать гонорар».
Напомним, что Денис Дорохов совершает тур по городам России. Ближайшее его выступление пройдет 16 апреля в Чехове.
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