Денис Дорохов показал «укромное местечко», где артисты считают свои гонорары за выступления

Популярный актер совершает тур по городам России со своей программой.

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» показал «укромное местечко», где можно, как он считает, в спокойной обстановке посчитать свой гонорар за концерты.

На снимке Денис Дорохов «спрятался» за писсуар. Невозможно точно определить, чем он в этот момент занимается.

«Единственное укромное местечко, где можно посчитать гонорар». Денис Дорохов

Напомним, что Денис Дорохов совершает тур по городам России. Ближайшее его выступление пройдет 16 апреля в Чехове.

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