Собрала в хвостик волосы, надела жилет: работающая грузчиком в Польше Вера Брежнева потеряла былой лоск

С недавнего момента в микроблоге Веры Брежневой перестали появляться фотографии, свидетельствующие о гламурности и роскошной жизни певицы.

Некоторое время назад Вера Брежнева начала трудиться в центре распределения гуманитарной помощи беженцам с Украины, который находится в Польше.

Вера Брежнева работает грузчиком, выгружая тюки из фур. Своей работой звезда вдохновляет и восхищает окружающих ее людей.

Одна из поклонниц Веры Брежневой поделилась в микроблоге видео с участием певицы. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в незвездном виде.

Волосы Вера Брежнева собрала в хвост, надела оранжевый жилет и холщовые перчатки. На работу в центр звезда приходит ранним утром.

«Я всегда восхищалась Верой как артисткой — красивой, вдохновляющей женщиной, а теперь знаю, какой это невероятный человек. Здесь мы все хотим быть полезными каждую минуту, не жалея своих сил, делая любую работу. Сегодня сложный день, много грузов пришло, разгружаем, сортируем. Я приехала в 9:00, Вера уже работала», — написала автор видео.

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