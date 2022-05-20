Плов, помидоры с моцареллой, оливки, мясная нарезка: Брежнева накрыла шикарный стол для своих коллег-грузчиц в Польше

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трудится не покладая рук в центре помощи беженцам в польском Люблине.

Певица Вера Брежнева резко сменила род деятельности. Звезда теперь блистает не на сцене и экране.

Несколько дней назад Вера Брежнева приехала из Италии в Польшу, где трудится в распределительном центре. Певица вместе с другими женщинами занимается разгрузкой гуманитарных грузов для беженцев. Фактически Вера Брежнева работает грузчиком.

Она рассказывала, что мужчин на складе нет, поэтому женщинам приходится брать на себя всю самую тяжелую работу.

Между тем Вера Брежнева не только разгружает машины, но и готовит вкусную еду для своих коллег.

Одна из девушек, которая работает вместе с Верой Брежневой, показала в соцсети, чем их угостила певица после тяжелого рабочего дня. Певица накрыла роскошный стол, на котором свежие овощи — огурчики, перец, помидоры с моцареллой, — плов, мясная нарезка, сыр, оливки.

«Ужин за десять минут от Веры Брежневой после тяжелого рабочего дня. Меня как ни мучай, я такого не сделаю», — прокомментировала автор публикации.

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