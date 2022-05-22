Встал на одно колено: Бузовой сделали предложение руки и сердца на публике

Телеведущая была удивлена, когда в Сочи после спектакля к ней вышел молодой человек в смокинге.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она уже покинула «Дом-2», но ведет новые передачи. Найти свою любовь пока артистке не удалось.

После развода с Дмитрием Тарасовым она хранит свадебное платье. Долго телеведущая не могла никому открыться, но потом встретила блогера Даву. Однако и он разбил ей сердца. Но в этом году звезда неожиданно заявила, что возможно выйдет замуж.

А на днях Ольга приехала в Сочи. Она совместила отдых и работу. 21 мая телеведущая посвятила день подготовке к выходу на сцену в театре. Она не скрывала волнения. Артистка приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» в концептуальном театре «В игре», который находится в Игорной зоне «Красная Поляна». Однако после постановки ее ждал сюрприз.

«Мне сделали предложение руки и сердца сегодня», — написала в соцсети звезда.

На кадрах из театра видно, как Бузова в костюме желтого цвета стоит на сцене с букетом алых роз. К ней вышел высокий молодой человек в смокинге. Он признался ей в любви и встал на одно колено. Артистка была смущена. А публика стала одобрительно кричать: «Горько!»

Какой ответ дала звезда пока остается тайной. Поклонникам стало интересно, кто этот влюбленный парень. Многие отметили, что вместе они смотрятся гармонично. «Это правда?», «Верится с трудом», «Какой красивый и высокий», «Оля, бери», «Какая романтика», «Как тут можно отказать?», «Гены хорошие! Соглашайся», — прокомментировали пост подписчики.

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