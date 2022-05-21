«Никиту не дает снимать»: невестка Орбакайте в белых джинсах и модном топе-корсете «оторвалась» на концерте мужа

Никита Пресняков в свой день рождения выступил на сцене. Его пришла поддержать Алена Краснова, которая выбрала пикантный наряд.

Никита Пресняков является известным певцом. А в прошлом году он дебютировал в театре, где теперь играет в мюзикле. Сын Кристины Орбакайте также не раз снимался в кино.

Уже около пяти лет он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара живет в квартире, которую на свадьбу внуку подарила Алла Пугачева. Они много путешествуют и пока не дуют о детях.

Не так давно Никита проявил себя в шоу «Маска». Он скрывался в одной из масок, но его узнал Филипп Киркоров. У певца прибавилось фанатов, поэтому в этом году в свой день рождения он решил дать концерт со своей рок-группой MULTIVERSE.

Примечательно, что с утра его поздравили родители. А вечером он занялся любимым делом — музыкой. Алена нарядилась, чтобы в первых рядах поддерживать его.

Она щегольнула в белых джинсах с высокой посадкой и кожаном топе-корсете на завязках салатового цвета. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру, а нежный макияж дополнил образ.

Примечательно, что она оторвалась на концерте мужа. Невестка Орбакайте танцевала и подпевала. Подруга даж не могла от нее оторвать глаз.

«Никиту не дает снимать», — отметила она.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие одарили Никиту поздравлениями, а также признались, что у него красивая жена. «Ох, какая красотка», «Наряд бомбический», «Ну что за красотка», «У вас всегда крутые образы», «Теперь видно, почему Никита так очарован! Вы ангел», «Классная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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