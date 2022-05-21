«Я горжусь тобой!»: Пресняков вслед за Орбакайте с нежностью поздравил старшего сына с 31-летием

Певец не только отметил, что Никита талантливый, но и подчеркнул, что он все делает правильно в жизни.

Владимир Пресняков уже много лет выступает на сцене. Он не скрывает, что обрел счастье в личной жизни. Артист скоро отметит 12-ю годовщину со дня свадьбы с Натальей Подольской. Она подарила ему двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана.

Но это уже не первый брак певца. Также он состоял в отношений с Кристиной Орбакайте. У них есть общий сын Никита, который стал музыкантом.

21 мая наследник Преснякова отмечает день рождения. С самого утра его поздравила мама. А позже и сам Владимир посвятил ему трогательную речь в соцсети.

«Сынок! Мой взрослый, очень добрый, безумно талантливый, невероятно любимый! С днем рождения! Я горжусь тобой! Ты все делаешь правильно в жизни. Пусть исполняется все, что ты задумал. Я всегда рядом. Очень тебя люблю. Твой папа», — написал он.

Поклонники отметили, что Никита стал копией папы. Многие пожелали ему успехов. «Маленькая (большая) копия отца», «Всех благ ему», «Классный парень», «Он невероятно талантлив и очень индивидуален!», «Никита у вас, действительно, золото! Мечта любой мамы такой сыночек!» — написали подписчики.

К слову, Орбакайте скоро тоже отметит день рождения. Она даст концерт в Москве. А сегодня рядом с Никитой будет его жена Алена и коллеги по группе. Именинник выступит на сцене. Этого ждали многие его поклонники, особенно после шоу «Маска», где он показал свой вокал.

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