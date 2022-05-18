Ангельски хороша: невестка Орбакайте в остромодных джинсах с разрезами и топе подчеркнула точеную фигуру

Никита Пресняков пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Он тоже поет, а также играет в театре. Однако музыкант любит совсем другой стиль музыки — рок.

Долгое время рыжеволосый артист был завидным женихом, но его очаровала соседка по даче Алена Краснова. Уже длительное время они состоят в браке. Возлюбленная звезды строит карьеру модели.

В последнее время невестка Орбакайте часто выходит в свет. Она была на юбилее Филиппа Киркорова, а вот майские праздники пара провела в загородном доме, где повеселилась с друзьями. Алена не раз признавалась, что любит делать покупки.

И 18 мая она пришла на занятия по танцам. Ей захотелось принарядиться. Жена Никиты покрасовалась в белом топе и джинсах с двойным верхом и разрезами. Необычный крой позволил сделать ее талию еще тоньше.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали комплиментами не только ее наряд, но и точеную фигуру. «Как круто! Шикарный образ», «Ох, выглядишь бесподобно», «Вот это фигурка! Очень стройная», «Грация кошки», «Бесподобно», «Плоский живот — сейчас заплачу», «Ой, а вы к лету точно готовы», «Ну просто волшебно! Такая фигурка», — стали писать пользователи Сети.

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