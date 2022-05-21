Без макияжа и укладки: Ольга Бузова в ультрамодном бомбере щегольнула в Сочи

Телеведущая устроила себе отдых. Она приехала в курортный город.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что много добилась в карьере. Блондинка не только ведет несколько передач, но выступает на сцене. Она зарабатывает миллионы рублей, но пока останавливаться не намерена.

Артистка признается, что содержит родных, а также тратит большие деньги на наряды, поездки и комфортную жизнь. Артистка намерена и дальше удивлять публику своими образами.

А вот на днях после премии «Жара» Ольга уехала в Сочи. Она решила совместить работу и отдых. Накануне телеведущая покрасовалась на курорте в спортивном костюме и модном принтовом бомбере.

Лук дополнили кроссовки на толстой подошве. Она отказалась от макияжа и укладки, просто собрав волосы в хвост. Бузова устроила променад, а потом направилась в баню. Она провела вечер в бассейне.

Примечательно, что бомбер стали особенно популярны в этом году. Ольга одна из первых приобрела такую куртку. Поклонники отметили, что ей идет образ в стиле спорт-шик. «Какая крутая», «Оля, наряд бомба», «А без макияжа выглядишь лучше», «Ну прям девушка из Америки! Такой студенческий стайл», «Оля прям классная, когда наряды подбирает без стилистов», — стали писать подписчики.

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