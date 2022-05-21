Клава Кока является популярной певицей. Она уже несколько лет оказывается в топе чартов со своими хитами. Артистка смогла завоевать сердца миллионов поклонников не только благодаря вокалу, но и харизме.

Она не боится экспериментировать с имиджем. Зачастую Кока предстает на публике в модных нарядах, которые подчеркивают ее фигуру. Так на премии «Жара» она щегольнула в платье в полоску, как у Ольги Бузовой.

А вот на днях Кока отправилась в очередную поездку. Поклонников она решила порадовать кадрами с одной из съемок. Певица покрасовалась в платье-сетку цвета листьев салата и босоножках на шпильке.

Наряд позволил ей блеснуть красотой фигуры. Она также сделала новую прическу с челкой-шторкой. Клава решила продемонстрировать свои формы перед камерой. В свои 25 лет она не стесняется публиковать смелые кадры.

«Витаю в облаках», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от яркого образа. Еще больше комплиментов было адресовано самой певице. «Челка — это стиль», «Мать, что творишь?», «Без белья! Ого», «Клава, ты все горячее», «Просто роскошная», «Платье как чехлы для фруктов», «Какая вы красивая», «И в мешке будете прекрасны», «Наша розочка в чешуйках», «Ну не перестаешь удивлять», — прокомментировали пост подписчики.

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