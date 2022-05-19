«Вот как нужно выглядеть в 53!»: Бузова и Бондарчук блеснули фигурами на пилоне в откровенных боди

Телеведущая встретилась с бывшей женой режиссера. Они оказались на занятиях по стриппластике.

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она не скрывает, что труд помог ей стать знаменитой, а также проект «Дом-2». Уже 18 лет артистка не покидает экраны телевизоров. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. При этом звезда всегда продумывает свои образы.

Накануне Ольга смогла провести время на съемках клипа. Она примерила несколько провокационных образов, которые не скрыли красоту ее фигуры. Также уже несколько месяцев артистка занимается танцами на пилоне. На этот раз на тренировке она появилась в боди и шортах. Каблуки дополнили ее образ. Звезда танцевала на пилоне не одна.

К ней присоединилась Светлана Бондарчук. 53-летняя экс-жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука блеснула своими формами в облегающем боди.

«Сегодня я тут не одна! Сегодня я знакомила с моими тренировками удивительного человека! Даже не знаю, рассказать вам или нет. Мне разрешили показать человека, который находится рядом со мной! Шок-контент для многих людей. Это Светлана Бондарчук! И наша первая встреча сегодня состоялась», — поделилась звезда. «Такая нежная сразу оказалась. И эта девушка меня сюда привела», — отметила светская львица. «Да! Покажи, чему ты уже научилась! Ого!» — изумилась Ольга.

Она тоже показала, чему научилась. Когда светская львица прокрутилась на шесте, то Бузова едва не лишилась дара речи.

Они провели вместе весь день. Телеведущая была рада такому знакомству и пообщалась с новой знакомой по душам. А вот поклонники восхитились пластичностью Светланы. Многие отметили, что она двигается лучше 36-летней артистки.

«Вот человек! В свои годы так выглядит! Браво», ««Вот как нужно выглядеть в 53!», «Какая грация! И это одно занятие», «Оля, вам утерли нос», «Позвала подругу, которая затмила за секунду», «Светлана просто красотка», — стали писать пользователи Сети.

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