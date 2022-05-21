«Я безумно тебя люблю»: Подольская в жакете цвета апельсина и джинсах повеселилась с Пресняковым

Певица 20 мая отпраздновала 40-летие. Она провела время с родными и друзьями.

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что к ней пришла слава после участия в шоу «Фабрика звезд». Потом артистка много гастролировала и участвовала в других телевизионных шоу.

Она не скрывает, что в ее жизни многое изменилось после свадьбы с Владимиром Пресняковым. Супруги во всем друг друга поддерживают. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Недавно Подольская провела отпуск в Турции. Она смогла отдохнуть и загореть. А 20 мая певица отпраздновала свой день рождения. Несмотря на то, что у нее юбилей, грандиозного праздника она устраивать не стала.

Но вместе с мужем, сестрой-двойняшкой и друзьями устроила застолье. Наталья облачилась в джинсы, топ с кольцом и жакет цвета апельсина. Она Запечатлелась в машине с мужем.

«А я красивая?» — спросила именинница. «Очень красивая! Любимая, я тебя поздравляю! Ты мое солнышко! Ты мое все! Я безумно тебя люблю и слава богу, что это так и что это навсегда! Спасибо тебе за все, что ты сделала со мной», — сказал Пресняков.

А вот во время праздника Наталья устроила танцы с сестрой. Они также пели ее новую песню, которая еще не выпущена в ротацию. Звезда была рада тому, что в 40 лет окружена родными.

А поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Какая красивая», «Просто чудо», «Ох, девочки, как вам повезло! С рождения вас двое и вы рядом», «Красивая! Словно без макияжа», «Как вам идет оранжевый цвет», «Семья просто всем на зависть», «Бесподобная», «Классная», «Ох, что за яркая девушка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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