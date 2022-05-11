«Хипстер Иван»: Подольская запечатлела годовалого сына Преснякова в канареечных шортах и очках

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться не только большим количеством песен и клипов, но и настоящей семейной идиллией. Артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже почти 12 лет. Певица подарила избраннику двоих детей. У них подрастают шестилетний Артемий и годовалый Иван. Все свободное время супруги посвящают наследникам.

Недавно звездная семья прилетала в Турцию. Они решили отдохнуть на море. Наталья часто делится пляжными фото. Молодая мама наряжается на отдыхе. Но ее наследники порой тоже выглядят ярко. Накануне певица засняла своего младшего сына, который гулял в канареечных шортах и футболке цвета «Тиффани». Мальчик также надел солнцезащитные очки. Он умилил свою маму.

«Хипстер Иван», — написала звезда.

Потом Подольская показала, как кормит сына в ресторане. Мальчик уже умеет сам справляться с вилкой и ложкой. Певица с радостью проводит время с малышом, но иногда он устраивает ей истерики. Поклонники восхитились сыном Преснякова. «Какой крутой», «Просто чудо», «Я обожаю таких малышей», «Сладкий мальчик», «Он копия вашего мужа», «Модник еще тот», — прокомментировали пост подписчики.

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