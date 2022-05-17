«Уже икаешь, Ваня!»: Подольская показала, как играет с маленьким сыном Преснякова перед сном

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством песен и наград. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они стараются во всем друг друга поддерживать.

Примечательно, что певица умело совмещает карьеру и материнство. Она растит двоих сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Недавно супруги свозили малышей на море.

Подольская не скрывает, что ей нравится готовить. Она пользуется услугами няни, но порой большую часть дня проводит с детьми. Недавно певица показала, как кормит младшего сына с ложечки, при этом наряжаясь в маску.

А вот 16 мая она опубликовала еще одно домашнее видео. Наталья предстала в пижаме постельного цвета и без макияжа. Она усадила Ивана к себе на колени и играла в «козу рогатую». При этом от щекотки малыш заливался смехом.

«Коза-дереза! Еще? Да ты уже икаешь, Ваня!» — сказала артистка.

Поклонники восхитились трогательным видео. Малыш не хотел, чтобы мама прекращала его смешить. Однако перед сном Подольская все же стала долго с ним играть. «Какой он милый», «Очаровательный блондин», «Какой лапусик», «Так звонко смеется», «Всем детям нравится», «Просто прелесть», «Ну это лучшее видео», «Идиллия», «Какой Ваня чудесный», — прокомментировали пост подписчики.

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