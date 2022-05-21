«Когда ты сидишь с миллиардами, какие нервные потрясения?»: Милонов разнес в пух и прах сбежавших из России звезд

Депутат Госдумы не сдерживал эмоций во время нового интервью.

В конце февраля многие российские звезды решили сменить место жительства. Так, в Израиль уехали Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин. В Европу – Рената Литвинова и Земфира. В Прибалтику – Чулпан Хаматова.

Накануне об уехавших высказался депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Знаете, когда ты живешь на зарплату 20-30 тысяч, какие-то козлы поднимают цены на бумагу, а подонки придерживают поставки на сахар… Вот это действительно ситуация сложная. А когда ты сидишь с миллиардами, и жопа твоя покоится в дорогих апартаментах в Москве, какие нервные потрясения?» — высказался Милонов в YouTube-шоу «50 вопросов».

Напомним, ранее Милонов высказал свое мнение об отъезде Ивана Урганта.

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