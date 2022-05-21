«Это все вранье»: депутат Милонов высказался об отъезде Урганта из России

В марте Иван Ургант побывал в Израиле. Телеведущий заверил фанатов, что просто решил отдохнуть и уже вернулся в Москву. Тем временем слухи о закрытии «Вечернего Урганта» продолжают периодически появляться в Сети.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Иван Ургант – «талантливый ведущий, но как человек ссыковат».

«Когда твоей стране плохо, будь с ней, а если сбегаешь как крыса — это неправильно. Можно сколько угодно ездить по ушам, что носик сопливый стал, нужно было помыть пяточки в Мертвом море… Это все вранье. Мы все прекрасно понимаем, почему эти люди уехали», — заявил политик в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».

Также Милонов добавил, что по-доброму относится к Урганту.

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«Я знаю его папу. Но назвать человека, который сбежал в Израиль и клянчит там гражданство, патриотом?! Я не могу!» — заключил депутат.

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