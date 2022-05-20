«Дома кровать близко!»: Васильев призвал женщин наряжаться привлекательно для мужа, а не на работе

Ведущий уверен, что в первую очередь дамы должны стараться для своих мужчин.

Историк моды Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis заметил, что многие российские женщины очень хорошо выглядят. Но чаще всего они стараются произвести впечатление на людей за пределами своей квартиры.

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Между тем, в первую очередь они все-таки должны понравиться своему мужчине и не ходить перед ним в старом халате или растянутых трениках.

«Выглядеть сексуально надо дома, а не на работе! Дома кровать близко! На работе — далека! Прекратите одеваться сексуально на людях, одевайтесь сексуально там, где ваш партнер, кем бы он ни был — водопроводчиком или разносчиком пиццы. Вы должны быть там привлекательны!» — сказал Александр Васильев.

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