«Это прообраз девушки-медсестры»: почему белая одежда магнетически притягивает мужчин, объяснил Васильев

Белая одежда дурманящим образом воздействует на мужчин, об этом рассказал историк моды Александр Васильев во время прямого эфира со своими зрительницами на YouTube-канале Formulamodis.

Поэтому если есть желание привлечь мужчину, нужно выбирать белоснежные одежды, желательно напоминающие форму медсестер: рубаху, блузу, платье-халат, жакет, платье-жакет…

«Это прообраз девушки-медсестры. Мужчины дико любят такую игру: «Сестричка, принеси мне таблеточку!» — рассказал ведущий.

По его словам, медсестры часто пользуются этой слабостью мужчин. Он утверждает, что последней любовью Леонида Брежнева была именно медсестра.

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