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«Всегда свежо! И небольшая инвестиция!»: Васильев – о том, что лучше всего носить с джинсами

Простое и понятное сочетание на женщинах, к тому же, очень нравится мужчинам.

«Всегда свежо! И небольшая инвестиция!»: Васильев – о том, что лучше всего носить с джинсами
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Для того, чтобы выглядеть привлекательно, совсем не обязательно носить откровенные или дорогие наряды, достаточно выбрать хорошо сидящие по фигуре джинсы и стильную светлую рубаху.

Об этом во время прямого эфира  на YouTube-канале Formulamodis поведал ведущий Александр Васильев.

Александр Васильев проводит прямой эфир. Стоп-кадр: YouTube-канал Formulamodis.

«Это идеально! Всегда выглядит свежо, всегда стильно и современно! И это очень небольшая инвестиция! Это яркий пример, как одеться привлекательно и недорого. Даже старенькие джинсы с белой объемной рубашкой, даже мужской, прекрасным образом вместе рифмуются. Это никаких денег не будет стоить. Рубаху можно даже купить в секонд-хенде», — сказал Васильев.

Такой аутфит историк моды посоветовал украшать шейным платком.

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