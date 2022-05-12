Тайна раскрыта! Евгения Медведева отдыхает в Болгарии с 22-летним финалистом шоу «Голос. Дети»

Евгения Медведева в своем личном микроблоге то и дело публикует свежие снимки, делясь впечатлениями от отдыха в Болгарии. При этом подопечная Этери Тутберидзе держит в секрете, с кем она отдыхает за границей. Разумеется, утаить шило в мешке серебряному призеру олимпийских игр в Пхенчхане не удалось.

Внимательные поклонники прознали, кто тот мужчина, с которым в Болгарии проводит свой отпуск красавица-фигуристка. Фанатское разоблачение показало, что Медведева уединилась на курорте с 22-летним Кристианом Костовым. Парочку давно связывает теплая дружба. Поговаривают, что они даже скрывают романтические чувства.

Вот и на моря фигуристка укатила с Костовым. А он, кстати, парень непростой. Финалист вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, участник конкурса «Евровидение», в целом очень талантливый и перспективный молодой человек. К тому же, ровесник Медведевой. Им обоим по 22 года.

И если Евгения своего спутника в соцсетях не показывает, то Кристиан весьма умело засветил подругу на ужине. Поклонники тут же узнали фигуристку по платью.

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