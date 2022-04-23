«Алексей очень много что говорит»: Медведева раскритиковала Ягудина после его слов о Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не согласилась с мнение олимпийского чемпиона Алексея Ягудина относительно прыжка в пять оборотов, который в будущем хочет сделать Александра Трусова.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано. Прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы». Евгения Медведева

По словам Евгении Медведевой, произвольную программу на играх в Пекине в личном зачете Александра Трусова откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен замечательно.

Как добавила Медведева, Трусовой под силу чисто исполнить прыжок в пять оборотов. Она не сомневается, что ее коллега с этой задачей рано или поздно обязательно справится, сообщает matchtv.ru.

Ранее Алексей Ягудин попросил Александру Трусова для начала чисто откатать хоть одну программу с четверными и тройными прыжками, а только потом уже думать о пятерном.

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