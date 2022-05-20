«Маленькие мужчины»: Брежнева в рабочем жилете и с неухоженными волосами предстала с поклонником в Польше

Певица Вера Брежнева целыми днями трудится в центре помощи беженцам. Звезде все равно, как она сейчас выглядит.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время круто сменила род деятельности. Она уже давно не выходит на сцену, а от прежнего звездного лоска и гламура не осталось и следа.

В эти дни Вера Брежнева находится в Польше, где трудится в распределительном центре помощи беженцам. Певица целыми днями разгружает гуманитарные грузы, которые доставляют в центр фурами.

В микроблоге Вера Брежнева рассказывала, что трудятся там в основном женщины. Мужчин не хватает, и дамам приходится брать на себя всю тяжелую работу.

Вера Брежнева, которая работает на разгрузке с раннего утра, стала и выглядеть соответствующе. На фото в микроблоге звезда предстала в компании юного поклонника, который тоже пришел работать в центре.

Вера Брежнева облачена в черные штаны и оранжевый жилет. Ее волосы не уложены и висят паклями.

«Даже такие маленькие мужчины сегодня присоединились! При этом делали большую работу. Иван, ты крутой!» — написала под фото Вера Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева признавалась, что с некоторых пор ей стало все равно, как она выглядит.

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