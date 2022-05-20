«Можем вернуть только Киркорова»: Шукшина предложила выслать поп-короля обратно в Болгарию

Так актриса отреагировала на то, что европейская страна хочет открыть «Южный поток».

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» высказалась о возможном возобновлении строительства «Южного потока». Об этом не так давно говорили власти Болгарии.

Кроме того, она упрекнула музыканта Филиппа Киркорова, который посетил «Евровидение». Россию от конкурса отстранили. Мария Шукшина предложила в связи с этим вернуть поп-короля обратно на родину.

«Болгария снова хочет «Южный поток»? Можем вернуть только Киркорова». Мария Шукшина

Напомним, что поездка Филиппа Киркорова на «Евровидение» вызвала широкий общественный резонанс. Многие не поняли, зачем поп-король поехал на шоу, от которого его страну отстранили.

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