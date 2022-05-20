«Можем вернуть только Киркорова»: Шукшина предложила выслать поп-короля обратно в Болгарию

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» высказалась о возможном возобновлении строительства «Южного потока». Об этом не так давно говорили власти Болгарии.
Кроме того, она упрекнула музыканта Филиппа Киркорова, который посетил «Евровидение». Россию от конкурса отстранили. Мария Шукшина предложила в связи с этим вернуть поп-короля обратно на родину.
«Болгария снова хочет «Южный поток»? Можем вернуть только Киркорова».
Напомним, что поездка Филиппа Киркорова на «Евровидение» вызвала широкий общественный резонанс. Многие не поняли, зачем поп-король поехал на шоу, от которого его страну отстранили.
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