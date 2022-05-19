«Люди, Филипп, не гарнир на блюде»: Красовский ответил Киркорову после оскорблений

Журналист Антон Красовский в соцсетях ответил музыканту и поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову, который ранее назвал его «лицемерной гнидой».

«Друг мой, Филипп Бедросович Киркоров спустя две недели прочел мой текст в поддержку Маргариты Симоновны Симоньян. Я не знал, что Филипп так долго читает. По слогам что ли. Я удивился, почему Филипп пляшет на сцене с карликами и лилипутами. Слева карлики, а справа лилипуты. Такое вот фрик-шоу. Также Филипп сидел в зале «Евровидения» и аплодировал украинским клоунам. Что ты Филипп, дорогой, решил читать кому-то морали». Антон Красовский

Как заметил Красовский, спустя две недели Киркоров ему написал: «Ах, ты — гнида лицемерная. Пшол вон». «Откуда мне идти–то? Я у тебя не работаю. Домой к тебе на экзотические вечеринки не езжу. И как сказал мой начальник: «Мы на своей земле». Дорогой Филипп Бедросович, если хочешь выглядеть королем, а не дорвавшимся до лавки купчиком третьей гильдии, то, возможно, стоит себя гордо и молчаливо вести. Люди, Филипп, не гарнир на блюде. Любви тебе. И самое главное – не только к себе», — заявил Антон Красовский.

Напомним, что Филипп Киркоров не так давно посетил «Евровидение». Он был на мероприятии приглашенным гостем, не представляющим какую-либо страну.

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