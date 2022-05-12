Мария Шукшина: как сделала карьеру телеведущей и актрисы, почему сражалась за детей и разочаровалась в мужчинах

Актриса и телеведущая Мария Шукшина унаследовала от своих знаменитых родителей талант и характер. Она снялась в нескольких десятках фильмов, а теперь активно отстаивает свою гражданскую позицию.

Мария Шукшина: детство, родители, дебют в кино

Мария Васильевна Шукшина родилась в Москве 27 мая 1967 года. Ее мать — известная актриса Лидия Федосеева, отец — писатель, режиссер и актер Василий Шукшин. В семье, помимо Марии, было еще две дочери — старшая дочь матери, Анастасия Воронина, и младшая Ольга.

Маленькая Маша дебютировала в кино, когда ей исполнился годик. Она снялась в новелле «Братка» сборника «Странные люди» вместе с Лидией Федосеевой, режиссером выступил отец Василий Шукшин.

Вторая роль — уже в возрасте постарше: четырехлетняя Маша и двухлетняя Оля сыграли дочек главного героя в фильме «Печки-лавочки». А еще через два года появилась в картине «Птицы за городом» Сергея Никоненко.

Однако мать отговорила Марию Шукшину поступать на актерский факультет после школы. И она стала студенткой Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Получив профессию переводчика, стала работать по специальности. Однако она очень быстро поняла, что душа у нее лежит к творчеству.

Мария Шукшина: телевидение

Перед тем, как стать настоящей звездой экрана, старшая дочка Шукшина состоялась как телеведущая. Она была приглашена ведущей в шоу «Ищу тебя» на Первом канале в 1999 году, которое вскоре было переименовано в «Жди меня».

Это передача с невымышленными историями простых людей, по воле рока оказавшихся разлученными с близкими, родными или друзьями. Они обращались в программу с целью найти человека, и поисковая служба передачи соединяла их судьбы вновь.

Шукшина проработала в паре с Игорем Квашой до 2012 года. Затем на смену ушедшему напарнику пришел актер Михаил Ефремов, и еще два года передача выходила в эфир.

В 2018 году Шукшина стала ведущей новой передачи на Первом канале — «В гости по утрам».

Мария Шукшина: кино

В середине 90-х годов Мария Шукшина снялась в нескольких фильмах: «Американская дочь», «Какая чудная игра», «Русская рулетка». А в середине 2000-х снимается регулярнее: «Моя большая армянская свадьба» (2004 г.), «Дорогая Маша Березина» (2004 г.), «Узкий мост» (2004 г.), «Брежнев» (2005 г.), «Папа на все руки» (2006 г.), «Служба доверия» (2007 г.) — за первое десятилетие нового века она сыграла в двух десятках картин.

Карьера актрисы складывается у Шукшиной удачно. Она становится знаменитой и востребованной, и в 2008 году ее удостаивают звания «Заслуженная артистка РФ».

Второе десятилетие принесло Шукшиной немало новых предложений и съемок. За роль второго плана в фильме «Похороните меня за плинтусом» по итогам 2010 года Шукшину наградили премией «Ника».

Также она появилась в таких фильмах, как «Утомленные солнцем – 2: Предстояние» (2010 г.), «Сделано в СССР» (2011 г.), «Станица» (2013 г.), «Манекенщица» (2014 г.), «Уходящая натура» (2014 г.), «Своя чужая» (2015 г.), «Муж по вызову» (2015 г.), «Елки-5» (2016 г.), «Серебряный бор» (2017 г.), «Ни шагу назад!» (2019 г.), «Старые кадры» (2020), «Игрок» (2020 г.) и многих других. Всего фильмография Марии Шукшиной насчитывает порядка 60 фильмов и сериалов.

Мария Шукшина: личная жизнь

Мария Шукшина, рост которой 180 см, а вес — 85 кг, трижды была замужем. Первым супругом дочери великого писателя стал однокурсник Артем Трегубенко. Предложение руки и сердца он сделал звезде, забравшись на шестой этаж без страховки. В 1989 году у актрисы родилась дочка Анна. Но вскоре брак распался.

Вторым мужем актрисы стал Алексей Касаткин, который был у нее свидетелем на свадьбе. В 1995 году они поженились, а через два года у них родился сын Макар.

Однако и эта семья просуществовала полной недолго, последовал развод. Когда наследнику только исполнилось 2 годика, отец выкрал ребенка у матери, и Шукшиной пришлось обращаться к правоохранителям, они смогли вернуть ей мальчика.

Третьим мужем, на сей раз гражданским, стал юрист Борис Вишняков. Будто что-то предчувствуя, актриса отказалась регистрировать отношения. В 2005 году она стала мамой близнецов Фомы и Фоки.

Но когда им исполнилось по 4 годика, их родители разошлись. И бывший муж заявил о похищении детей матерью, делал скандальные заявления в интервью и надеялся на суд.

А старшая дочь актрисы Анна Трегубенко в это время обвинила отчима в рукоприкладстве и краже денег из маминого бюджета.

Сейчас Шукшина, пытавшаяся найти мужа, похожего на ее родного отца, отчаялась и решила, что одной гораздо лучше. Она уже стала бабушкой. Дочка Анна родила сына Вячеслава в 2014 году, а сын Макар сделал ее бабушкой в 2018 году, став отцом малыша Марка.

Мария Шукшина: коронавирус и вакцинация

Актриса и телеведущая очень активно высказывается по многим вопросам. Например, с начала прививочной кампании от коронавируса звезда выступила против вакцинации и активно агитировала подписчиков в Сети не прививаться. Она убеждена, что это — попытка чипизации населения, и яростно этому сопротивляется.

Мария Шукшина сегодня

В настоящее время Мария Шукшина активнее в Интернете, чем в кино. Она ведет микроблоги в соцсетях, где высказывает свое мнение по отношению к тем или иным темам и событиям. В Telegram у нее более 350 тысяч фолловеров, и она делает посты там ежедневно.

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