Новости шоу-бизнеса: Барских пожаловался на сложности в США, Стоцкая показала сына-копию Киркорова, кем на самом деле является новый любимый Волочковой

Эти и многие другие новости, ставшие главными за последние сутки.

Какие новости вызвали наибольший интерес у читателей сайта 18 мая — в нашем традиционном дайджесте событий дня.

Кем является бойфренд Волочковой на самом деле

Балерина Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Турцию. Там она закрутила курортный роман. И призналась, что ее возлюбленный – богатый владелец самолета и футбольного клуба. Но в Сети появились разоблачения: якобы, спутник артистки – простой таксист из Азербайджана.

Лещенко рассказал, когда Пугачева вернется

Алла Пугачева в Израиле уже почти три месяца. Ее изначально заподозрили в эмиграции, но она отрицала, мол, вернется, когда закончатся каникулы. Давний друг Примадонны, певец Лев Лещенко высказался о возвращении звезды.

«Алла Борисовна – патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю», — поведал артист.

Макс Барских пожаловался на сложности

Певец Макс Барских, который высказался с ненавистью и враждой в адрес России, уже находится в США. Он снял военную форму и улетел за океан, чтобы там заявить о себе. Но, судя по его настроениям, все складывается не так, как ему хотелось бы.

«Надеюсь, что на этих рынках для меня найдется место. Уже сейчас я работаю над музыкой, несмотря на сложности», — размышляет Барских. С какими именно сложностями он там столкнулся, неизвестно.

Галкину посоветовали учить иврит

Максиму Галкину посоветовали учить иврит. Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов считает, что юмористу можно и дальше оставаться в Израиле. А вот его жене, 73-летней Алле Пугачевой хорошо бы вернуться в обратно в Россию.

«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!» — заявил журналист.

Стоцкая показала сына-копию Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая отметилась на прогулке с подросшим сыном Сашей, как две капли воды похожим на Филиппа Киркорова. Мальчику уже 10 лет, он заметно подрос и скоро станет выше мамы ростом. С годами он все больше походит на Киркорова, что и отметили подписчики артистки.

Свиридова рассказала, как в Узбекистане относятся к русским

Певица Алена Свиридова побывала в Узбекистане на майские праздники. И поделилась впечатлениями о поездке. Она рассказала, что в республике прекрасно относятся к россиянам и нашей стране.

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