«Главное изменение – день выхода в эфир»: Борисов объявил о возвращении «Пусть говорят» на телевидение

Программа теперь будет выходить по субботам вечером.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале объявил о возвращении на телевидение своего детища — популярного шоу «Пусть говорят».

Как заметил Дмитрий Борисов, программа пока будет выходить раз в неделю по субботам вечером. Ближайший эфир уже 21 мая. После летних отпусков он не исключил варианта, что программа снова будет выходить пять раз в неделю в рабочие дни.

«Главное изменение — день выхода в эфир: суббота вечер; все остальное постарались сохранить. Этот формат популярный. Шоу про реальную жизнь. Люди видят на примере известных людей, как надо или не надо делать, чтобы быть счастливыми. Главный смысл — мы помогаем людям». Дмитрий Борисов

Напомним, что программа «Пусть говорят» не выходила в эфир с конца февраля. Причина была в событиях, происходящих уже несколько месяцев на Украине.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.