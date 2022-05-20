«Главное изменение – день выхода в эфир»: Борисов объявил о возвращении «Пусть говорят» на телевидение

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале объявил о возвращении на телевидение своего детища — популярного шоу «Пусть говорят».
Как заметил Дмитрий Борисов, программа пока будет выходить раз в неделю по субботам вечером. Ближайший эфир уже 21 мая. После летних отпусков он не исключил варианта, что программа снова будет выходить пять раз в неделю в рабочие дни.
«Главное изменение — день выхода в эфир: суббота вечер; все остальное постарались сохранить. Этот формат популярный. Шоу про реальную жизнь. Люди видят на примере известных людей, как надо или не надо делать, чтобы быть счастливыми. Главный смысл — мы помогаем людям».
Напомним, что программа «Пусть говорят» не выходила в эфир с конца февраля. Причина была в событиях, происходящих уже несколько месяцев на Украине.
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