Обычным россиянам нужно месяц работать! Борисова раскрыла гонорары, которые платят на ток-шоу

Не секрет, что многие звезды промышляют практически только на ТВ.

Некоторых российских звезд в последнее время можно увидеть практически только на телевизионных шоу. Не секрет, что за участие в них платят гонорары.

Обычные россияне за такие деньги могут месяц работать, а тут нужно просто прийти и сказать свое мнение. По словам Даны Борисовой, которая тоже является их завсегдатаем, экспертам платят по 15-30 тысяч рублей за одну съемку. Однако в нынешнее время знаменитости чаще приходят на проекты просто так, гонорары почти перестали платить.

В личном блоге Дана Борисова не скрыла, что расстроена этим фактом, поскольку денег известной блондинке сильно не хватает. Она даже всерьез задумалась о том, чтобы зарабатывать на боксе. Недавно она победила в бою блогера Катю Диденко.

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