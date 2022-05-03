«Как можно Аллу Борисовну назвать пожилой?»: Кучера вступился за Примадонну и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России два месяца назад. Семья живет в Израиле, шоумен готовится к концертам на земле обетованной и периодически высказывается в адрес России и россиян. Свое мнение о поступке звездной пары высказали многие селебрити. Некоторые назвали Примадонну пожилой, а Галкину приписали нетрадиционную ориентацию. На защиту супругов встал актер Оскар Кучера. […]

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России два месяца назад. Семья живет в Израиле, шоумен готовится к концертам на земле обетованной и периодически высказывается в адрес России и россиян.

Свое мнение о поступке звездной пары высказали многие селебрити. Некоторые назвали Примадонну пожилой, а Галкину приписали нетрадиционную ориентацию. На защиту супругов встал актер Оскар Кучера.

«Ну как можно Аллу Борисовну назвать пожилой женщиной? Да, конечно, она пожила, но тут важен контекст. А Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — цитирует Кучеру «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Кучера высказался в адрес покинувшей Россию Чулпан Хаматовой.

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