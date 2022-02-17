«Избил и позвонил на «Пусть говорят»: Сябитова вспомнила, как второй муж пиарился на ее имени

По словам телеведущей, она быстро во второй раз вышла замуж и пожалела об этом.

Телеведущая Роза Сябитова в шоу «Алена, блин!» вспомнила свой неудачный второй брак, который продержался всего несколько лет.

«Он мне сразу сказал: «Сидел, баб бил». А я думала: «Я же Сябитова. Это не ты их бил». Никаких методичек, как построить счастливые отношения, у меня тогда не было. Я замуж вышла быстро и поняла, что не то. Полтора года вылезала из ситуации. Закрывала все счета. Снимала даже ему квартиру. Юристы занимались этими делами». Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, ее второй муж однажды избил ее. «После этого он позвонил в «Пусть говорят» и предложил сделать о нем программу. Черный пиар – это тоже пиар. Он лучше заходит. Я стала благодаря этому более известной», — заявила Роза Сябитова.

Напомним, что с 2008 по 2011 год Роза Сябитова была замужем за Юрием Андреевым. Они познакомились на съемках программы «Давай поженимся!»

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