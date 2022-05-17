«Я вам чуть шепну за всю Одессу — вся Одесса в мире велика»: Оксана Фандера – о происходящем

Актриса появилась на свет в 1967 году как раз в этом украинском городе.

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» привела знаменитые строчки из песни актера и эстрадного артиста Марка Бернеса «Шаланды, полные кефали». Эта композиция посвящена Одессе.

Правда, часть слов в песне Оксана Фандера заменила своими.

«Рыбачка Соня как-то в мае, причалив к берегу баркас, сказала всем: «Нас очень много, мы все в тельняшках, — это раз!». «А, два», – открыв «Казбека» пачку, сказал всем Костя с холодком: «Мы интересные, «чудачки», но дело, видите ли, в том. Я вам чуть шепну за всю Одессу — вся Одесса в мире велика…» Оксана Фандера

Также Оксана Фандера разместила свою фотографию, на которой она идет в тельняшке.

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Напомним, что Оксана Фандера родилась в 1967 году в Одессе. Она сыграла роли в нескольких фильмах своего мужа режиссера Филиппа Янковского.

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