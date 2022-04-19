Похожи! Правнука и сына Янковского запечатлела Фандера на редком фото

Актриса Оксана Фандера поделилась со своими подписчиками редкой фотографией. Она запечатлела своего мужа Филиппа Янковского с внуком Олегом Янковским.
Малыша назвали в честь любимца всего постсоветского пространства — народного артиста СССР Олега Янковского.
Глядя на это фото, не оставалось никаких сомнений, что малыш унаследовал фирменную внешность Янковских с хитрым прищуром умных глаз.
«Пусть молодые дергают за чуб,
Пусть уступают зрелые дорогу,
Пусть зрелость не взирает
«Сверху вниз» на молодость,
А преклоняется в желании
Понять.
Пусть будет так.
Пусть так и будет.
Да будет так», — подписала стихами снимок актриса в своем телеграме.
Напомним, малыш появился на свет 26 июня 2021 года у сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Ивана Янковского и его жены Дианы Пожарской.
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