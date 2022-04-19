Похожи! Правнука и сына Янковского запечатлела Фандера на редком фото

Второй Олег Янковский родился несколько месяцев назад.

Актриса Оксана Фандера поделилась со своими подписчиками редкой фотографией. Она запечатлела своего мужа Филиппа Янковского с внуком Олегом Янковским.

больше по теме Родион Газманов поделился памятным снимком, на котором Олег Газманов предстал вместе с первой женой Музыкант Родион Газманов вспомнил один момент из своего детства.

Малыша назвали в честь любимца всего постсоветского пространства — народного артиста СССР Олега Янковского.

Глядя на это фото, не оставалось никаких сомнений, что малыш унаследовал фирменную внешность Янковских с хитрым прищуром умных глаз.

«Пусть молодые дергают за чуб,

Пусть уступают зрелые дорогу,

Пусть зрелость не взирает

«Сверху вниз» на молодость,

А преклоняется в желании

Понять.

Пусть будет так.

Пусть так и будет.

Да будет так», — подписала стихами снимок актриса в своем телеграме.

Напомним, малыш появился на свет 26 июня 2021 года у сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Ивана Янковского и его жены Дианы Пожарской.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.