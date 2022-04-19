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Похожи! Правнука и сына Янковского запечатлела Фандера на редком фото

Второй Олег Янковский родился несколько месяцев назад.

Похожи! Правнука и сына Янковского запечатлела Фандера на редком фото
Олег Янковский с сыном Филиппом. Фото: Global Look Press

Актриса Оксана Фандера поделилась со своими подписчиками редкой фотографией. Она запечатлела своего мужа Филиппа Янковского с внуком Олегом Янковским.

Малыша назвали в честь любимца всего постсоветского пространства — народного артиста СССР Олега Янковского.

Глядя на это фото, не оставалось никаких сомнений, что малыш унаследовал фирменную внешность Янковских с хитрым прищуром умных глаз.

Филипп Янковский с внуком. Фото: t.me/Fanderafandera

«Пусть молодые дергают за чуб,

Пусть уступают зрелые дорогу,

Пусть зрелость не взирает

«Сверху вниз» на молодость,

А преклоняется в желании

Понять.

Пусть будет так.

Пусть так и будет.

Да будет так», — подписала стихами снимок актриса в своем телеграме.

Напомним, малыш появился на свет 26 июня 2021 года у сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Ивана Янковского и его жены Дианы Пожарской.

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