«Убрали из афиш не только мужа, но и сына»: Яна Рудковская рассказала о цинизме японцев

Как отметила продюсер, сейчас она со своей семьей должна была находиться в стране восходящего солнца.

Продюсер Яна Рудковская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как ее семья пострадала от санкций.

«Евгений со своим шоу с 2008 года не ездил по России. Он выступал только в Москве, Санкт-Петербурге и за границей. У нас были заранее проданы туры. Он очень популярен в Японии, Китае, Корее и Европе». Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, сейчас они должны были находиться с мужем и сыном Сашей в Японии как раз на шоу. «В связи с санкциями все наши шоу были отменены. Евгения убрали со всех афиш в Японии. В Европе часть шоу перенесли на год, часть вообще отменили. В Японии цинично убрали с афиш не только моего супруга, но и сына. Даже ребенка убрали со всех афиш», — заявила Яна Рудковская.

Напомним, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская не так давно представили новую ледовую программу «Союз чемпионов». Они гастролируют с ней по городам России.

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