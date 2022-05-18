Рудковская сообщила, что Узерли появилась на красной дорожке в Каннах в платье от российского дизайнера

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» похвалила российского дизайнера Юлию Янину. В ее платье на красной дорожке в Каннах появилась актриса Мерьем Узерли, которую все знают по сериалу «Великолепный век».

«Я помню это нежно-голубое платье из струящейся ткани с рукавами, напоминающими крылья экзотической бабочки. Оно было в триумфальной весенне-летней коллекции дизайнера, показанной на Paris Haute Couture Week. Именно тогда Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже». Яна Рудковская

Как заметила Яна Рудковская, она очень рада за Юлию Янину, в платьях которой ходят многие известные личности. Сама Рудковская также уже семь лет носит созданные Яниной наряды и, как она выразилась, «взрывает ковровые дорожки».

Напомним, что Юлия Янина – одна из самых известных российских дизайнеров. Ее наряды пользуются спросом у красавиц с мировым именем.

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