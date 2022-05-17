«Всем врагам на радость!»: Рудковская в белом платье Chanel и косухе отметилась на премии «Жара»

Яна Рудковская давно стала частью шоу-бизнеса. Она является музыкальным продюсером и работает не только с Димой Биланом, но также с Юлианной Карауловой и другими артистами.

Более того, светская львица счастлива в браке с Евгением Плющенко. Пара растит сыновей: Александра и Арсения. Обычно жена фигуриста много путешествует и не пропускает громких событий, но в последнее время она не часто выходит в свет.

Однако 17 мая в Москве состоялось грандиозное событие — премия «Жара Music Awards». Примечательно, что там собрались молодые певцы и именитые артисты.

Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анита Цой, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие селебрити дефилировали по красной дорожке. Яна решила для такого особенного вечера облачиться в воздушное белое платье Chanel с многослойной юбкой и коуху. Она поддержала Билана, который получил две награды.

«В лучах премии „Жара“ в луке Chanel haute couture из последней коллекции Маэстро Карла Лагерфельда, всем врагам на радость!» — заявила она.

К слову, не только Рудковская похвасталась брендами. Лариса Долина выбрала белый брючный костюм для премии, который дополнила серебристой сумкой Prada. Однако после красной дорожке на нее пролил воду визажист Сердар Карбаров. За этого артистка его отчитала, по словам Ксении Бородиной.

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