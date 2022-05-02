«С большой накладной попой и бедрами»: как Алсу под маской Пчелы «водила за нос» народ

Певица чуть доработала свой костюм, сделав Пчелку дамой с формами. Так, артистка надеялась, что жюри и телезрители не узнают ее по телосложению.

На днях в Crocus City Hall прошел финал третьего сезона шоу «Маска». И четвертое место в этом поединке талантов заняла Пчела, под маской которой скрывалась певица Алсу.

В интервью сайту Teleprogramma.pro поп-дива рассказала об особенностях своего пчелиного костюму. Так, к примеру, жена бизнесмена Яна Абрамова настояла на том, чтобы ее Пчелке добавили объема в бедрах. Певица считала, что так члены жюри, и особенно Филипп Киркоров, с которым звездная красотка знакома уже двадцать лет, ее не узнают.

«Изначально среди предложенных мне эскизов Пчелы не было. Но, кстати, был Мухомор. Еще продюсеры предлагали мне что-то такое роботообразное, чтобы подальше уйти от моего привычного образа. Я взяла паузу, чтобы подумать. И чуть позже появилась Пчела. Она мне понравилась. Единственным моим пожеланием было сделать ее дамой с формами, чтобы скрыть мое телосложение. Девочки-костюмеры говорили, что у меня был один из самых сложных костюмов. Сначала я облачалась в боди с большой накладной попой и бедрами. Следом надевала сам костюм полосатой Пчелки, потом накладки на ноги и обувь. Далее ко мне пристегивали крылья, они крепились по принципу рюкзака. И в финале надевался корсет», — отметила певица.

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