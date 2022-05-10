Вечер с идеальным папой: Прилучный показал, как повеселился с дочкой и сыном Муцениеце

Актер взял наследников к себе домой, пока Агата Муцениеце находится на съемках.

Павел Прилучный является известным актером. Он много лет строит карьеру и уже пробовал свои силы в качестве режиссера. Однако славу ему принесла роль в сериале «Мажор». Он также был в браке с коллегой Агатой Муцениеце.

Супруги прожили вместе почти 10 лет, но расстались в 2020 году. На тот момент у них уже росли дети: сын Тимофея и дочка Мия. Артистка уехала из дома с наследниками и стала жить в своей старой квартире.

А вот в этом году экс-супруги стали снова общаться и даже виделись в Дубае. Муцениеце признается, что они просто хотят оставаться хорошими родителями. Недавно ей снова пришлось уехать на съемки.

Прилучный с радостью забрал детей к себе. 9 мая он сводил их на парад в честь Дня Победы. Также актер принял участие в акции «Бессмертный полк». Он поделился трогательными кадрами.

А перед сном Павел повеселился с наследниками. На новых фото они навалились друг на дружку и расставили руки в стороны, изображая крылья самолета. При этом Мия и Тимофей корчили рожицы.

Поклонники восхитились тем, какой актер хороший папа. Многие также отметили, что сын растет его копией, а вот дочка пошла в маму. «Ну классные, я не могу», «Просто чудесные», «Дети у вас милые», «Тима весь в папу», «Как круто! Мне бы такого папу», — стали писать подписчики.

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