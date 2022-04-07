«Выглядит эффектно»: Бондарчук показала лаконичный образ с ярким и модным пальто

Накануне Светлана Бондарчук прогулялась по весеннему городу. Для прогулки она выбрала яркое пальто, а кадрами поделилась в своей соцсети. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева, глядя на снимок звезды, отметила, что выбранный желтый оттенок ей очень идет и сочетается с цветом волос.
«Поскольку сине-голубые оттенки контрастируют с желтыми, то в сочетании с синими джинсами и голубыми сережками образ выглядит еще и эффектно, несмотря на минималистичную манеру комплектации в городском стиле. Кстати, в этом году на пике моды верхняя одежда ярких, сочных, насыщенных оттенков. Но самое главное при выборе такой верхней одежды, в которой акцентом выступает цвет, лаконичный крой и минималистичный стиль, чтобы не перегрузить образ. У Светланы как раз такое пальто!» — сказала Тимиряева.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
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