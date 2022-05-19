«Что бы там ни писали в газетах»: Нетребко показала, как готовится к концертам в Париже и Милане

Оперная дива вернулась в Австрию после длительной поездки. Она поделилась новыми кадрами и новостями.

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь миллионов поклонников по всему миру. Артистка растит сына Тьяго и часто путешествует вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

Не так давно она вынуждена была взять отпуск, так как из-за ситуации на Украине с ней перестали работать в некоторых театрах. Звезда устроила себе отдых в Египте и недавно провела время в Нью-Йорке, где у нее есть квартира.

Примечательно, что Анна не так давно уже выступала в Монако. А теперь она готовится к возращению и в миланский Ла Скала, и на сцену в Париже. В соцсети артистка опубликовала кадры, на которых предстала в белых брюках и шифоновой блузке на репетиции в Вене. Она подготавливает новый репертуар, чтобы порадовать зрителей.

«Что бы там ни писали в газетах… через неделю я начинаю выступать — меня ждет два сольных концерта: в Парижской филармонии и в театре Ла Скала 25 и 27 мая. „День и ночь“ включает в себя произведения Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака, Штрауса, Дебюсси, Сен-Санса, Тости, Леонкавалло и др. Малькольм Мартину — фортепиано, Джованни Андреа Занон — скрипка, меццо-сопрано — Елена Максимова. А пока у меня есть целая неделя! Я работаю над новым репертуаром для этого концерта», — поделилась звезда.

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