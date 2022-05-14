Яркая и элегантная: Нетребко в алом платье плиссе и бархатном пальто прогулялась по Таймс-сквер

Анна Нетребко уже давно стала известной артисткой оперной сцены. Она выступала во многих странах и прославилась на весь мир. Певица может похвастаться не только своим вокалом, но и чувством стиля. Зачастую она демонстрирует яркие образы.

А муж звезды Юсиф Эйвазов признавался, что она собирает наряды, комплектуя из сразу с обувью и аксессуарами, переде тем, как убрать в чемодан.

Недавно Анна вернулась на сцену после отпуска. Она выступила в Монако. А вот майские дни артистка решила провели в Нью-Йорке, где у нее есть квартира. Она уже устраивала пикник в Центральном парке.

А теперь певица провела время на Манхеттене. Она встретилась с друзьями и устроила прогулку с сыном Тьяго. Нетребко щегольнула в платье с юбкой плиссе и бархатном пальто. Ее монохромный лук дополнил тюрбан.

Она также запечатлелась на Таймс-сквер. Оперная дива увиделась с подругой. Она была рада снова гулять по излюбленным местам.

«Наша дорогая няня Мириам! Мы вместе с 2009! Теперь Тияго уже выше тебя!! Спасибо за твое доброе сердце! Скоро увидимся», — написала звезда.

К слову, потом Анна также щегольнула в шифоновой блузке и примерила тренч с бахромой и ковбойскую шляпку. Оперная дива не боится экспериментировать со стилем.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Такая красивая», «Анна, вы просто потрясающая», «Икона стиля», «Вы вписываетесь в любые пейзажи», «Какая вы яркая и женственная», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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