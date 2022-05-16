«Мне очень трудно прощаться»: Нетребко в мерцающем платье с разрезом отметилась в Нью-Йорке

Оперная дива готовится покинуть Америку, где у нее есть свое жилье.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див в стране. Она обычно много гастролирует. Артистка объездила множество стран. Обычно она редко устраивает себе отпуск, поэтому во время путешествий не только дает концерты, но и находит время для прогулок и выходов в свет.

Но недавно больше двух месяцев певица отдыхала в Египте. Из-за ситуации на Украине в некоторых театрах она просто не смогла выступать.

В апреле Анна вернулась на сцену в Монако. А недавно она приехала в Нью-Йорк с сыном Тьяго и сестрой Натальей. Но оперная дива не давала концерты. Она гуляла, устраивала пикники и повидалась с давними друзьями.

Каждый раз артистка представала в новом образе. В этом городе у Нетребко есть квартира, где она хранит больше 400 своих костюмов. Она решила показать наряды, в которых отметилась в США за последние 20 лет.

На кадрах ее можно увидеть в ярких лосинах, струящихся платьях, шубах и пальто. Каждый ее лук неповторим. А вот для последней прогулки по городу Анна облачилась в мерцающее платье в пол с разрезом темно-синего цвета. Она намекнула, что покидает это место и, по всей видимости, вернется не скоро.

«Нью-Йорк — моя вечная любовь.. Почти 20 лет я жила твоей безумной энергией… 20 лучших лет! Спасибо за все, что ты мне дал… мне очень трудно прощаться с тобой», — написала звезда.

В этой ситуации ее поддержал муж Юсиф Эйвазов.

«Твое великое искусство с тобой! А трусливые интенданты и некомпетентные менеджеры в прошлом! Они нуждаются в тебе, а не ты в них! Потому что люди шли и будут идти за тобой и твоим голосом, так было всегда ! Слава Богу есть адекватные люди и тебе есть, где блистать», — заявил он.

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