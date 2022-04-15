Щекастая лапонька с большими глазами: Фандера впервые показала лицо правнука Янковского

26 июня 2021 года родился второй Олег Янковский — правнук любимца советской и российской публики, народного артиста СССР Олега Янковского.
Актриса Оксана Фандера, невестка «того самого Мюнхгаузена» впервые показала в своем телеграме лицо малыша. Оказалось, что Олег Янковский – младший растет пухлощеким прехорошеньким малышом с большими глазами и длинными ресницами.
Под снимком с ребенком жена Филиппа Янковского, сына Олега Янковского – старшего, написала стихотворение Евгения Евтушенко с такими словами:
«Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник
и мой двойник?
Лишь только в наших детях».
Напомним, у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей — Иван и Елизавета, которые тоже пошли по стопам своих известных родственников и стали артистами. Внуком Оксану осчастливил сын. Он женат на актрисе Диане Пожарской.
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