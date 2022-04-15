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Щекастая лапонька с большими глазами: Фандера впервые показала лицо правнука Янковского

Олег Янковский – младший родился в июне прошлого года.

Щекастая лапонька с большими глазами: Фандера впервые показала лицо правнука Янковского
Олег Янковский. Фото: Global Look Press

26 июня 2021 года родился второй Олег Янковский — правнук любимца советской и российской публики, народного артиста СССР Олега Янковского.

Актриса Оксана Фандера, невестка «того самого Мюнхгаузена» впервые показала в своем телеграме лицо малыша. Оказалось, что Олег Янковский – младший растет пухлощеким прехорошеньким малышом с большими глазами и длинными ресницами.

Оксана Фандера с внуком. Фото: t.me/Fanderafandera

Под снимком с ребенком жена Филиппа Янковского, сына Олега Янковского – старшего, написала стихотворение Евгения Евтушенко с такими словами:

«Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,

но как нам после встретиться в столетьях?

Возможен ли на свете твой двойник

и мой двойник?

Лишь только в наших детях».

Напомним, у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей — Иван и Елизавета, которые тоже пошли по стопам своих известных родственников и стали артистами. Внуком Оксану осчастливил сын. Он женат на актрисе Диане Пожарской.

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