Щекастая лапонька с большими глазами: Фандера впервые показала лицо правнука Янковского

Олег Янковский – младший родился в июне прошлого года.

26 июня 2021 года родился второй Олег Янковский — правнук любимца советской и российской публики, народного артиста СССР Олега Янковского.

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Актриса Оксана Фандера, невестка «того самого Мюнхгаузена» впервые показала в своем телеграме лицо малыша. Оказалось, что Олег Янковский – младший растет пухлощеким прехорошеньким малышом с большими глазами и длинными ресницами.

Под снимком с ребенком жена Филиппа Янковского, сына Олега Янковского – старшего, написала стихотворение Евгения Евтушенко с такими словами:

«Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг, но как нам после встретиться в столетьях? Возможен ли на свете твой двойник и мой двойник? Лишь только в наших детях».

Напомним, у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей — Иван и Елизавета, которые тоже пошли по стопам своих известных родственников и стали артистами. Внуком Оксану осчастливил сын. Он женат на актрисе Диане Пожарской.

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