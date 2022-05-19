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«Много ей чести»: Кушанашвили назвал чушью слова Кадырова, что родина важнее семьи

Как отметил телеведущий, дети для него всегда будут на первом месте.

«Много ей чести»: Кушанашвили назвал чушью слова Кадырова, что родина важнее семьи
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» не согласился со словами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который ранее заявил, что родина для него важнее семьи.

«Чушь. Мои дети, мой младшенький важнее родины, которую я люблю. Но ставить ее выше мамы, папы, сестры, братьев моих — много ей чести».

Отар Кушанашвили

Напомним, что Отар Кушанашвили известен своими громкими высказываниями. Он нередко негативно отзывается о многих звездах шоу-бизнеса.

Заметим, что у Отара Кушанашвили восемь детей от разных жен. Сейчас он живет с бизнес-леди Ольгой Курочкиной.

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Ольга КурочкинаОтар КушанашвилиРамзан Кадыров