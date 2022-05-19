«Много ей чести»: Кушанашвили назвал чушью слова Кадырова, что родина важнее семьи

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» не согласился со словами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который ранее заявил, что родина для него важнее семьи.
«Чушь. Мои дети, мой младшенький важнее родины, которую я люблю. Но ставить ее выше мамы, папы, сестры, братьев моих — много ей чести».
Напомним, что Отар Кушанашвили известен своими громкими высказываниями. Он нередко негативно отзывается о многих звездах шоу-бизнеса.
Заметим, что у Отара Кушанашвили восемь детей от разных жен. Сейчас он живет с бизнес-леди Ольгой Курочкиной.
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