«Много ей чести»: Кушанашвили назвал чушью слова Кадырова, что родина важнее семьи

Как отметил телеведущий, дети для него всегда будут на первом месте.

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» не согласился со словами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который ранее заявил, что родина для него важнее семьи.

«Чушь. Мои дети, мой младшенький важнее родины, которую я люблю. Но ставить ее выше мамы, папы, сестры, братьев моих — много ей чести». Отар Кушанашвили

Напомним, что Отар Кушанашвили известен своими громкими высказываниями. Он нередко негативно отзывается о многих звездах шоу-бизнеса.

Заметим, что у Отара Кушанашвили восемь детей от разных жен. Сейчас он живет с бизнес-леди Ольгой Курочкиной.

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