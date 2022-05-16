«Свинья, увидев мангал во дворе, начала гонять мышей и лаять на прохожих»: Кушанашвили – о «переобувшихся»

По словам телеведущего, многие в последнее время полюбили этот глагол.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Каково?!» высказался о «переобувшихся». Тех, кто часто меняет свою точку зрения. Кроме того, он упомянул телеведущих Николая Цискаридзе и Максима Галкина.

«Каков Цискаридзе на экране? Но вдруг он ведущий программы, из которой был удален Максим Галкин. Он выходит и говорит предложение одно, после которого я анекдотом закончу программу. Цискаридзе выходит и говорит: «Когда я слышу эти песни, то ловлю себя на мысли, что у меня на глазах наворачиваются слезы». Отар Кушанашвили

Как добавил Кушанашвили, вот эта логическая связь, что Цискаридзе ловит себя на мысли, а это не какое-то физиологическое ощущение, дает ему право закончить программу словами: «Вы полюбили глагол «переобуваться». Теперь его употребляет каждая собака. Хотя, наверное, оскорбятся те, кто любит животных. Свинья, увидев мангал во дворе, моментально начала гонять мышей и лаять на прохожих», — заявил Кушанашвили.

Напомним, что Максим Галкин с семьей третий месяц находится в Израиле. В родную страну он возвращаться не спешит. В июне юморист даст серию концертов на Земле обетованной.

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