«Маршал, судя по интервью, рехнулся»: Кушанашвили вспомнил о поездке с певцом в Киев

Как отметил телеведущий, он давненько не писал про российский шоу-бизнес.

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» признался, что давно не писал в соцсетях про российский шоу-бизнес. По его словам, там сегодня один другого хуже.

Как отметил Отар Кушанашвили, он смотрит сейчас сериал «Йеллоустоун». Ему очень понравилось, как сыграл в нем американский актер Кевин Костнер. По его мнению, российские звезды не умеют так красиво стареть.

«Саша Маршал разве, да и тот, судя по интервью, рехнулся. Снова я в одиночестве. Р.S. Лучшая, самая вкусная во всех высоких смыслах, самая светлая гастроль у нас с ним, кстати, была в Киев». Отар Кушанашвили

Напомним, что Отар Кушанашвили известен своими громкими высказываниями о звездах шоу-бизнеса. Он часто негативно отзывается о многих талантливых личностях.

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