«Она не любила русских»: Жигунов вспомнил работу с Акатавой из «Сердца трех» Мянгел

Как отметил актер, его коллега не очень стремилась общаться.

Актер Сергей Жигунов в беседе с Teleprogramma.pro высказался об эстонской актрисе Пирет Мянгел, которая сыграла в легендарной картине «Сердца трех» загадочную красавицу Акатаву.

«Были слухи, что она вышла замуж и уехала в Италию. Насколько я знаю, она ни с кем из съемочной группы никогда не связывалась. Она нас не сильно любила. Она — эстонка. Вовка Шевельков все время ее дразнил что-то по поводу фашизма. Она что-то про русских нехорошее говорила». Сергей Жигунов

В то же время Сергей Жигунов признал, что Пирет Мянгел — интересный человек. «На съемках она больше молчала. Пирет не очень хорошо по-русски говорила. Она не очень стремилась с нами общаться, не любила русских. Сидит сейчас где-то тихо. Она была такая забавная», — заявил Жигунов.

Напомним, что в этом году исполняется 30 лет со дня выхода картины «Сердца трех». Пирет Мянгел сейчас она активно колесит по Европе, выкладывая в соцсети снимки из разных уголков Старого Света. Пирет Мянгел осталась такой же закрытой и загадочной красавицей, как и 30 лет тому назад.

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