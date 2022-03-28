«Мне больше нравится»: молодая жена Жигунова показала его преображение

Три года назад Сергей Жигунов женился на журналисте Виктории Ворожбит. Она стала его второй женой. Рядом с молодой супругой актер заметно преобразился. В своем телеграм-канале Виктория разместила два фото мужа – трехлетней давности и свежее.

«Между снимками — 20 килограммов. И справа мне больше нравится», — призналась она.

По словам журналиста, фигура Жигунова — это результат совместных стараний супругов.

«Невероятно горжусь нами обоими, потому что для этого нужна была железная воля и, конечно, много любви, — поделилась она. — С пирожками на это время, как и другими вкусностями пришлось решительно завязать. Сейчас, когда цифра на весах устойчиво достигла желаемой отметки, я могу делать так, чтобы в доме пахло пирогами», — отметила Виктория.

Напомним, Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит познакомились в 2018 году во время подготовки к фестивалю «Утро Родины» на Сахалине.

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