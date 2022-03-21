«Время невеселое», но в ресторан сходили: как Жигунов отметил годовщину свадьбы с Ворожбит

Сергей Жигунов планировал отпраздновать в Центральном доме литераторов, но отказался от этой идеи.

Сергей Жигунов уже год как официально женат на журналистке Виктории Ворожбит. Ее часто называют в прессе «копией Анастасии Заворотнюк», с которой у артиста был роман. Влюбленные долгое время жили в Крыму в небольшом, но уютном домике. А сейчас вновь перебрались в Москву.

Накануне они отметили годовщину своей свадьбы, скромно и в очень узком кругу. Сергей Жигунов рассказал поклонникам, что уже второй год подряд его планы рушатся в этот день.

«Время сейчас не слишком веселое, в годовщину свадьбы решили просто поужинать вдвоем в ресторане. Ну не вдвоем, конечно, а втроем — со Степой (собака Жигунова, — прим. ред.), он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома.

В прошлом году мы хотели отметить торжество в ресторане ЦДЛ (Центрального дома литераторов. — Прим ред.), но там было мероприятие, поехали в другой и получилось даже лучше, чем могло быть. В этом решили, что точно пойдем в ЦДЛ! Но внезапно выяснилось, что туда со Степой нельзя», — поведал в своем телеграм-канале Жигунов.

В итоге супруги просто перешли через дорогу от дома и заняли привычный столик в итальянском ресторане. По словам звезды фильма «Гардемарины, вперед!», там их собачку хорошо знают, любят и даже ставят ему отдельный стульчик, наливают водички.

Сергей Жигунов написал, что все равно остался довольным, ведь они все вместе.

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